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Из-за наводнения сотни людей не могут покинуть «Долину смерти» в США

Долину смерти не могут покинуть из-за наводения Фото: Facebook/Caltrans District 9
Сотни людей не смогли покинуть расположенный на границе американских штатов Калифорния и Невада национальный парк «Долина смерти» из-за начавшегося там сильного наводнения, сообщает Zakon.k z.

По информации РИА Новости, на территории парка «Долина смерти» находятся около 500 гостей, а также его сотрудники. Информации о пострадавших от стихии нет.

Наводнение перекрыло все дороги вокруг национального парка.

В заявлении Министерства транспорта Калифорнии говорится, что расчистка дорог займет несколько часов в зависимости от погодных условий.

Своего спасения сейчас ждут сотни людей, но пока неизвестно, когда подоспеет помощь. Сообщается, что не ранее чем через несколько часов. Департамент транспорта Калифорнии рассчитывает провести эвакуацию по одной из дорог. Правда, каким образом это удастся сделать, непонятно. Ведь на территорию обрушилось рекордное количество осадков, последний раз похожая ситуация была аж в 1988 году.

Национальный парк «Долина смерти» — один из самых молодых национальных парков в США. Соответствующий статус местность получила в октябре 1994 года, а до этого времени она успела побывать биосферным заповедником, а также Национальным памятником.

Площадь парка составляет 13,5 тыс. квадратных километров, больше только Аляска.

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