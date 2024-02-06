38 млн человек оказались в смертельной опасности из-за наводнений в США

Три человека погибли в результате шторма и наводнений в американском штате Калифорния. На территории, где живут 38 млн человек, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 6 февраля, в результате мощного урагана, который обрушился на американский штат Калифорния, погибли три человека. Во всех случаях причиной смерти стали упавшие деревья. Под угрозой наводнений оказались 38 млн человек в Калифорнии и соседней Аризоне, из них около 10 млн человек – в округе Лос-Анджелес.

В Калифорнии 5 февраля выпало рекордное количество осадков. Сообщается о разрушительных грязевых оползнях и ураганном ветре. Власти штата предупредили, что опасность подтоплений сохраняется: в окрестностях Лос-Анджелеса продолжается сильный ливень, за час в округе выпадает около 1,5 см осадков. Порывы ветра местами достигают 128 км/ч. По прогнозам синоптиков, буря не утихнет как минимум до вечера 6 февраля.





В некоторых округах штата Калифорния за сутки выпало уже 25 см осадков. Это более чем втрое превышает обычные среднемесячные показатели за весь февраль. В нескольких районах Лос-Анджелеса, включая фешенебельный квартал Беверли-Крест, затопило улицы. Под угрозой наводнения оказались Санта-Моника и Голливуд. Горожан предупредили о "крайне опасной ситуации" с угрозой оползней. Из-за сильного ветра во многих городах повреждены линии электропередачи, без света остались около 379 тысяч человек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе и еще семи округах штата.

В декабре 2023 года тысячи жителей американского штата Теннесси остались без света из-за урагана.