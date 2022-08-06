В столице загорелся крупный жилой комплекс
Фото: Instagram/nursultan_tjd
В соцсетях Нур-Султана появилось видео сильного пожара в одном из ЖК города, сообщает Zakon.kz.
6 августа в 20:05 подразделения ДЧС города Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о пожаре по ул. Толебаева, д. 6, в ЖК «Арыстан».
На место вызова столичные пожарные прибыли через 3 минуты.
В ходе тушения установлено, что в складском помещении горели строительные материалы и пластиковые изделия на площади 25 кв. м. Силами огнеборцев пожар локализован в 20:21 и ликвидирован в 20:32. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султана
Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и пять единиц техники.
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