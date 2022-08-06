Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, распространенного Белым домом.

Уточняется, что Байден прекратит соблюдать строгую самоизоляцию, когда его тест на коронавирус во второй раз будет отрицательным.

Врач отметил, что Байден по-прежнему чувствует себя хорошо.

Американский лидер сдал положительный тест на COVID-19 21 июля и после этого стал работать в удаленном формате. Через шесть дней тест показал отрицательный результат, и президент вернулся к очному формату работы. С 30 июля тесты Байдена на коронавирус показывали положительный результат, из-за этого президент вновь вернулся на карантин.

Ранее по данным СМИ сообщали, что супруга президента США Джо Байдена Джилл беспокоится из-за его самочувствия, которое могло ухудшиться на фоне пандемии, российской военной операции на Украине и других проблем в США.