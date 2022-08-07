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На Тайване призвали Китай прекратить «демонстрировать мускулы»

Тайвань призвал Китай Фото: chinamil.com.cn
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал власти Китая прекратить показывать «военные мускулы» во время масштабных учений вблизи острова, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет тайваньское издание United Daily News.

Китай должен прекратить использовать военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир. Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан

По его словам, Китай «наглым образом» использовал свои Вооруженные силы для нарушения региональной стабильности и мира, Пекину следует прекратить демонстрировать военные возможности.

Су Чжэньчан отметил, что от подобных действий страдает не только Тайвань, но и его соседи. С осуждением маневров, по его словам, выступили другие «свободолюбивые демократические страны».

Вооруженные силы Тайваня, по словам председателя правительства, обладают всей необходимой информацией, ресурсами и способностями к защите, остров «не склонит голову перед военной угрозой».

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В тайваньском Минобороны сообщили, что к утру 7 августа большое число китайских кораблей, самолетов и беспилотников продолжали учения у острова, имитируя нападение на Тайвань. В военном ведомстве отметили, что направили самолеты и корабли для реагирования на происходящее «надлежащим образом».

В Китае говорили, что учения завершатся в воскресенье, 7 августа. Накануне вечером 6 августа в Пекине анонсировали еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.

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