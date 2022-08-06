Минобороны Тайваня: 20 боевых самолетов и 14 кораблей Китая подходят к острову

Министерство обороны Тайваня распространило заявление о приближении авиации и военно-морских кораблей Народно-освободительной армии Китая к границам острова, сообщает Zakon.kz.

Также отмечается, что еще 14 китайских военных кораблей провели учения в водах Тайваня, а 14 самолетов КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива, пишет Минобороны Тайваня в Twitter.

В ведомстве разъяснили, что в операции были замечены десять истребителей Су-30, по четыре J-16 («Цзянь-16») и J-11, самолет радиоэлектронной разведки Y-8 («Юнь-8») и воздушный заправщик Y-20 («Юнь-20»).

В Минобороны также отметили, что военные учения Китая «односторонне изменили ситуацию в регионе и нарушили мир в Тайваньском проливе». Говорится, что учения могут стать возможной имитацией нападения на остров.

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4 августа НОАК приступила к масштабным четырехдневным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Это произошло сразу после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Маневры затронули практически все пространство вокруг острова: проводятся в северной, юго-восточной и юго-западной окрестностях Тайваня – на суше и на море.