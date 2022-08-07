СМИ: Израиль согласился на перемирие в Газе

Израиль согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости, переговорщики из Египта ожидают ответ палестинской стороны, передают СМИ со ссылкой на источник.

Утром 7 августа агентство Maan со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы сообщало, что число жертв от ударов израильской авиации по южным провинциям сектора Газа возросло до 29 погибших и 253 раненых.