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Мир

ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии с Израилем

флаги, Израиль и Палестина, Ближний восток, , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 13:02 Фото: pexels
Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось с условиями предложения о прекращении огня в секторе Газа, полученного два дня назад от Египта и Катара, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил член политбюро, лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя, выступая в видеообращении по случаю наступления праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца поста Рамазан, передает Al Jazeera.

"Мы согласились с предложением, которое получили два дня назад от посредников в Египте и Катаре", – сказал аль-Хайя. "Мы надеемся, что оккупация не будет создавать препятствия и не сведет на нет усилия посредников", – добавил он.

Он отметил, что ХАМАС продвинулся в реализации предложения Египта по формированию комитета технократов для управления сектором Газа.

"Мы предоставили нашим братьям в Египте список независимых, профессиональных и опытных кандидатов для завершения процесса формирования", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Катар и Египет проводят консультации с ХАМАС и Израилем для заключения нового соглашения о перемирии в секторе Газа, которое предусматривает освобождение пяти израильских заложников и прекращение огня на 50 дней.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта 2025 года, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа в ночь на вторник, 18 марта 2025 года, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, которое было заключено 19 января 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США. ХАМАС отвергает эти обвинения.

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Андрей Дюсупов
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