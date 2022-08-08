Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения условий

Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения этими странами обязательств по борьбе с терроризмом, заявил турецкий министр юстиции Бекир Боздаг, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы с журналистами турецкого новостного телеканала Akit TV чиновник подчеркнул, что на данный момент турецкие власти не получили от Финляндии и Швеции официальных ответов на запросы об экстрадиции лиц, причастных к деятельности террористических организаций.

Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки Швеции и Финляндии, пока они не сдержат свое слово. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг

Власти Турции ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Швецией и Финляндией на полях саммита НАТО в Мадриде, не носит окончательного характера и турецкий парламент может не одобрить его, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям.