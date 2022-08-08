Женская сборная Казахстана вошла в Топ-3 на шахматной олимпиаде
На Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года в Ченнаи (Индия) женская сборная Казахстана в девятом раунде одержала победу над командой Болгарии — 3:1, сообщает sports.kz.
Эта победа позволила женской сборной Казахстана подняться на третье место в таблице.
Победу Казахстану в противостоянии с Болгарией принесли Жансая Абдумалик и Гулисхан Нахбаева, а Бибисара Асаубаева и Ксения Балабаева сыграли свои матчи вничью.
Что касается выступления мужской сборной Казахстана на турнире, то она в девятом раунде проиграла команде Сербии — 1:3.
Муртас Кажгалеев и Арыстанбек Уразаев завершили свои партии вничью, а Ринат Джумабаев и Алишер Сулейменов проиграли.
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