Женская сборная Казахстана вошла в Топ-3 на шахматной олимпиаде

Лидирует у женщин после девяти раундов сборная Польши, на втором месте идет команда Индии. Мужская сборная Казахстана занимает 25-е место, сообщает Zakon.kz.

На Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года в Ченнаи (Индия) женская сборная Казахстана в девятом раунде одержала победу над командой Болгарии — 3:1, сообщает sports.kz.

Эта победа позволила женской сборной Казахстана подняться на третье место в таблице.

Победу Казахстану в противостоянии с Болгарией принесли Жансая Абдумалик и Гулисхан Нахбаева, а Бибисара Асаубаева и Ксения Балабаева сыграли свои матчи вничью.

Что касается выступления мужской сборной Казахстана на турнире, то она в девятом раунде проиграла команде Сербии — 1:3.

Муртас Кажгалеев и Арыстанбек Уразаев завершили свои партии вничью, а Ринат Джумабаев и Алишер Сулейменов проиграли.

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