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Женская сборная Казахстана по теннису вошла в топ-10 мирового рейтинга

Женская сборная Казахстана по теннису вошла в топ-10 мирового рейтинга Фото: ktf.kz
Международная федерация тенниса (ITF) обновила мировой рейтинг женских национальных сборных. По итогам чемпионата мира в Севилье (Испания) команда Казахстана заняла девятое место, сообщает Zakon.kz.

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В финальной стадии "Кубка Билли Джин Кинг" принимало участие 12 команд, которые были поделены на четыре группы. В своем "трио" сборная Казахстана заняла второе место, опередив Австралию и уступив первую строчку Словении. Таким образом, по очкам и дополнительным показателям подопечные Ярославы Шведовой заняли девятое место в табели о рангах.

Наши девушки обошли команды Германии, Словакии, Румынии, Бельгии, Великобритании, Польши и другие. Наивысшей позицией в мировом рейтинге в истории казахстанской женской команды было седьмое место в апреле текущего года.

Лидером среди женских сборных впервые стала команда Канады, которая в финале чемпионата мира 2023 обыграла Италию и завоевала дебютный Кубок Билли Джин Кинг. За Канадой в топ-10 расположились сборные Австралии, Швейцарии, Чехии, Италии, Франции, Испании, США, Казахстана и Германии.

Женская сборная Казахстана по теннису вошла в топ-10 мирового рейтинга

Фото: itftennis.com

Ранее казахстанка Меруерт Каукеева получила памятную награду от ITF по итогам Кубка Билли Джин Кинг.

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