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Засуха ожидается в Казахстане

Засуха ожидается в Казахстане Фото: pexels
С учетом фактических агрометеорологических условий и долгосрочного прогноза погоды, РГП «Казгидромет» скорректировал прогноз засухи на август 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, засуха по-прежнему прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и Каракиянском районе Мангистауской области.

Дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской области, в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области и в районе города Аркалык Костанайской области. РГП «Казгидромет»

В Мартукском и Кобдинском районах Актюбинской области, в Кзылкогинском районе Атырауской области, в Сырымском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской области, в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области и в Ерейментауском районе Акмолинской области ожидаются оптимальные условия увлажнения.

А в Мусреповском районе Северо-Казахстанской области и в окрестностях Степногорска и Актобе, по расчетам, будет очень влажно.

На остальной территории республики условия увлажнения будут в основном близкими к норме.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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