В каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае
Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, в каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае 2024 года. Специалисты опубликовали уточнение к прогнозу засухи.
По их данным, с учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий, подверженных риску наступления засухи.
Засуха ожидается:
- в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;
- в Амангельдинском районе Костанайской области;
- в Шетском районе Карагандинской области.
Умеренно влажными прогнозируются условия:
- в Костанайской области в Карасуском районе;
- в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;
- в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности Павлодара;
- в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;
- в Актюбинской области в Кобдинском районе.
"На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Метеорологи уточнили, что 3 мая выпустили штормовое предупреждение о наступлении засухи в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области в ближайшие 10 дней.
Ранее сообщалось, что май в Казахстане начнется с непогоды. Затем в некоторых регионах страны температура поднимется до 40 градусов.
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