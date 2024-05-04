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В каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае

Жаркий май: в каких регионах Казахстана ожидается засуха, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 13:07 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, в каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае 2024 года. Специалисты опубликовали уточнение к прогнозу засухи.

По их данным, с учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий, подверженных риску наступления засухи.

Засуха ожидается:

  • в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;
  • в Амангельдинском районе Костанайской области;
  • в Шетском районе Карагандинской области.

Умеренно влажными прогнозируются условия:

  • в Костанайской области в Карасуском районе;
  • в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;
  • в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности Павлодара;
  • в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;
  • в Актюбинской области в Кобдинском районе.
"На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи уточнили, что 3 мая выпустили штормовое предупреждение о наступлении засухи в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области в ближайшие 10 дней.

Ранее сообщалось, что май в Казахстане начнется с непогоды. Затем в некоторых регионах страны температура поднимется до 40 градусов.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Засуха Прогноз погоды
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