Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, в каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае 2024 года. Специалисты опубликовали уточнение к прогнозу засухи.

По их данным, с учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий, подверженных риску наступления засухи.

Засуха ожидается:

в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;

в Амангельдинском районе Костанайской области;

в Шетском районе Карагандинской области.



Умеренно влажными прогнозируются условия:

в Костанайской области в Карасуском районе;

в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;

в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности Павлодара;

в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;

в Актюбинской области в Кобдинском районе.



"На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи уточнили, что 3 мая выпустили штормовое предупреждение о наступлении засухи в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области в ближайшие 10 дней.

Ранее сообщалось, что май в Казахстане начнется с непогоды. Затем в некоторых регионах страны температура поднимется до 40 градусов.