Финпирамида обещала казахстанцам инвестдоход через WhatsApp и Telegram
Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды, передает Zakon.kz.
Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида BINCLOUD с привлечением денежных средств граждан.Пресс-служба АФМ РК
Согласно программе BINCLOUD, физические лица приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы.
Вместе с тем при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды.Пресс-служба АФМ РК
Агентство призвало казахстанцев, которые «стали жертвой такой деятельности программы BINCLOUD», обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия.
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