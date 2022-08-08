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Законодательство РК

Финпирамида обещала казахстанцам инвестдоход через WhatsApp и Telegram

Инвестдоход от аренды майнингового оборудования обещали казахстанцам через WhatsApp и Telegram Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды, передает Zakon.kz.
Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида BINCLOUD с привлечением денежных средств граждан.Пресс-служба АФМ РК

Согласно программе BINCLOUD, физические лица приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы.

Вместе с тем при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды.Пресс-служба АФМ РК

Агентство призвало казахстанцев, которые «стали жертвой такой деятельности программы BINCLOUD», обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия.

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