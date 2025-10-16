"Высокая доходность" до 1,5% в день: в какую еще финпирамиду казахстанцы вложили свои миллионы

Сотрудниками Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Imrat Group", сообщает Zakon.kz.

Деталями дела сегодня, 16 октября 2025 года, поделились в пресс-службе АФМ РК:

"Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с "высокой доходностью" от 0,5% до 1,5% в день. Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от 20 до 10 000 долларов в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли".

На деле, по данным агентства, средства перераспределялись между участниками пирамиды – выплаты производились за счет новых поступлений.

"Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений. Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Так, с начала 2025 года:

окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;

обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;

заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;

закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тыс. участников.

Отмечается, что на сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Также в агентстве запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – заключили в пресс-службе АФМ РК.

