Какие мероприятия пройдут ко Дню Абая в Казахстане

В этом году казахстанцы отмечают 177-летие со дня рождения великого просветителя Абая Кунанбаева. Хотя праздник не является в стране выходным днем, к этой дате приурочены различные мероприятия в нескольких городах страны, передает Zakon.kz.

В столице в день рождения поэта планируется литературно-музыкальный вечер «Абай тағылымы» в Национальной академической библиотеке РК. Начало мероприятия в 11:00.

В это же время в Национальном музее Казахстана пройдет тематическая экскурсия «Творчество Абая в фондах Национального музея РК» для учащихся и студентов, которую можно будет посетить и онлайн.

Также в честь дня рождения великого поэта в южной столице Объединением музеев города Алматы организована передвижная выставка Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борілі» под названием «Семей десе, Абай деп қарайды адам...». Для жителей и гостей города Алматы будут представлены ценные экспонаты, касающиеся жизни и творчества поэта, хранящиеся в фондах Музея Абая. Также будут представлены материалы об отце поэта Кунанбае Ускенбайулы, о поэтической школе Абая и о музее поэта, история которого насчитывает более 80 лет. Выставка будет экспонироваться в течение двух недель.

Музей Абая в Семее. Фото: пресс-служба музея

Кроме того, представители научной и творческой интеллигенции Алматы, а также гости библиотеки и жители города могут посетить литературно-праздничное мероприятие «Білімдіден шыққан сөз...». Участники соберутся перед зданием Национальной библиотеки РК в 11:00.

В этот же день в Центральном государственном музее Республики Казахстан стартует литературно-праздничное мероприятие «Жүректің көзі ашылса...».

Лекция на тему «Иллюстрации к произведениям Абая в фондах Государственного музея искусств им. А. Кастеева» пройдет в одноименном музее. Студенты и учащиеся образовательных учреждений в конференц-зале смогут услышать об исторических документах и раритетах, связанных с жизнью и творчеством поэта, просветителя и философа. Также лекция будет проходить онлайн.

Праздничная программа ко Дню Абая состоится и на родине поэта в Семее. В Музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых проведут вернисаж, посвященный Абаю Кунанбаеву. Совместный выставочный проект «Ұлылар үндескенде» стартует 8 августа в 15:00.

Фото: пресс-служба музея Абая

9 августа в Областной универсальной библиотеке имени Абая покажут цикл литературных экспозиций «Вся мудрость в книгах». В программе:

«Абай әлемі» – библиотека уникальных изданий»;

«Великий сын казахской степи»;

«Духовное наследие в созвучии веков».

Фото: пресс-служба музея Абая

С 8 по 10 августа в Аксуатском историко-краеведческом музее состоится познавательное мероприятие «Жүрегімнің түбіне терең бойла» и книжная выставка с ценными экземплярами фотографий поэта «Абай мұрасы ұрпаққа жол».

В театре имени Абая Семея 11 августа будет показан спектакль «Жас Абай», автор Т. Ибрагимов.

12 августа в Областном историко-краеведческом музее города Семея проводится несколько мероприятий в честь 177-летия со дня рождения Абая Кунанбаева. А именно:

лекция «Абайдың ақындық мектебі және Сапарғали Әлімбетов»;

лекция «Тәңірберген Әміренов – Абайдың ақындық дәстүрін жалғастырушы»;

выставка «Семей десе Абай деп қарайды адам...».

В Театре имени Абая 13 августа состоится поэтический спектакль «Слова назидания». 14 августа в 12:00 (каз. яз.) и в 14:00 (рус. яз.) в Музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых области Абай проведут публичную экскурсию по выставке – «Ұлылар үндескенде».

15 августа в Театре имени Абая представят спектакль, поставленный молодежным театром «Дарига – ай», «Ғажайып трагедиясы» (автор М. Ауезов).

16 августа в литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского состоится лекция Евгении Рыбченко-Демьяненко о жизни и творчестве Абая. Начало в 16:00.

Завершит цикл мероприятий концерт «Қалың елім қазағым қайран жұртым», который пройдет 17 августа в театре им. Абая.

Добавим, что новый праздник – День Абая – отмечается в Казахстане 10 августа, в день рождения основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора Абая Кунанбаева. Был учрежден постановлением правительства Республики Казахстан в августе 2020 года. Соответствующее дополнение внесено в постановление правительства от 31 октября 2017 года «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».