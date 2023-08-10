Казахстанцы отмечают День Абая

В Казахстане отмечают 178-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

Новый праздник в нашем календаре появился три года назад. С тех пор официально 10 августа объявили Днем Абая. Праздник не является выходным днем.

Абай – основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама. Абай создал около 170 стихотворений и 56 переводов, написал поэмы, "Слова назидания" ("Қара сөздер").

Абай был также композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи "Көзімнің қарасы" стала народной. Акын похоронен в селе Жидебай, у подножия Шынгыстау. В честь двух великих сыновей казахского народа, Абая и Шакарима, воздвигнут величественный комплекс – мавзолей, состоящий из двух минаретов, символизирующий любовь и уважение последующих поколений.



8 июня 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Абайской области.

Ранее казахстанский певец Димаш Кудайберген запустил флешмоб в честь Абая Кунанбаева.

