Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы отмечают День Абая

Казахстанцы отмечают День Абая Фото: Zakon.kz
В Казахстане отмечают 178-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

Новый праздник в нашем календаре появился три года назад. С тех пор официально 10 августа объявили Днем Абая. Праздник не является выходным днем.

Абай – основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама. Абай создал около 170 стихотворений и 56 переводов, написал поэмы, "Слова назидания" ("Қара сөздер").

Абай был также композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи "Көзімнің қарасы" стала народной. Акын похоронен в селе Жидебай, у подножия Шынгыстау. В честь двух великих сыновей казахского народа, Абая и Шакарима, воздвигнут величественный комплекс – мавзолей, состоящий из двух минаретов, символизирующий любовь и уважение последующих поколений.

8 июня 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Абайской области.

Ранее казахстанский певец Димаш Кудайберген запустил флешмоб в честь Абая Кунанбаева.

Читайте также

В Казахстане планируют ввести запрет на экспорт сжиженного газа

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Актюбинской области за помощь пенсионерке наградили курьера и таксиста

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления