В Казахстане хотят установить Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Комитет технического регулирования и метрологии разработал проект концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования», сообщает Zakon.kz.

Как отмечают разработчики законопроекта, в Казахстане такой перечень был утвержден в 2005 году, но из-за отсутствия прямой компетенции в законах в последующем был отменен. До сих пор многие позиции остаются неурегулированными в связи с отсутствием национальных технических регламентов.

В частности, речь идет о сельскохозяйственной технике и запасных частях к ней; оружии и патронах к нему; продуктах сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности; средствах связи; товарах бытовой химии и народного потребления, топливном сырье, строительных материалах и т.д.

В связи с чем предлагается установить Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Казахстане, с наделением уполномоченного органа в области технического регулирования компетенцией по его утверждению.

Кроме наделения компетенцией уполномоченного органа на право утверждения подобного перечня, будут определены критерии продукции, подлежащей обязательной национальной сертификации с учетом решения ТС и аналитических данных об особо значимых видах продукции, риск безопасности которых является высоким.

Внедрение единого перечня будет способствовать:

обеспечению безопасности населения;

усилению добросовестной конкуренции.

Кроме того, создание подобного перечня позволит определять формы подтверждения соответствия и документы по стандартизации, которым товары должны соответствовать (в настоящее время отсутствуют в национальных стандартах), считают разработчики.

В комитете резюмировали, что наделение уполномоченного органа соответствующей компетенцией позволит защитить рынок от опасной продукции, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты ЕАЭС, и на национальном уровне принимать решения по защите граждан от опасной продукции.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 августа.