Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске

В Уральске на парковке возле городского парка культуры и отдыха был убит 49-летний мужчина, передает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции напомнили, что в совершении данного особо тяжкого преступления подозреваются двое мужчин, на поиски ориентирован весь личный состав ДП ЗКО и приданные силы, в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

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Трагедия произошла 6 августа около 20:00. Двое неизвестных нанесли множественные ножевые ранения жителю Уральска и скрылись с места преступления. Мужчина скончался до приезда скорой. Пресс-служба ДП ЗКО

Полицейскими установлено, что погибший являлся бизнесменом, занимался ресторанным бизнесом.

На основании свидетельских показаний, основной мотив убийства – бытовой, на фоне невыплаченной заработной платы. Конфликт был ситуативный. Сведений о том, что подозреваемый был приверженцем ваххабизма или иного ДРТ (деструктивного религиозного течения. – Прим. ред.), а также распространял радикальные идеи, не имеется. Пресс-служба ДП ЗКО

Как отметили в ведомстве, по тревоге был поднят весь личный состав ДП ЗКО.

Личность подозреваемых удалось установить сразу. На сегодняшний день ведутся активные поиски. Выставлены блокпосты на выездах из города, проверяются все автотранспортные средства, разосланы ориентировки во все районные отделы полиции, СМИ и социальные сети. Пресс-служба ДП ЗКО

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК «Убийство», следствие отрабатывает мотивы преступления.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Фото: пресс-служба ДП ЗКО