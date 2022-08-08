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Ермек Маржикпаев дал ряд поручений по развитию Шортандинского района

котельная ремонт Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В пристоличном районе Акмолинской области развивается инфраструктура, теплоснабжение и предпринимательство.

Аким области Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки в Шортандинский район посетил ряд объектов. По данным пресс-службы акимата региона, в первую очередь он побывал в центральной котельной, где в настоящее время проходит капитальный ремонт пяти котлов.

В отопительный период котельная обслуживает шесть многоквартирных домов, 15 квартир в частных жилых домах и 16 зданий юридических лиц.

Ведется демонтаж двух котлов, на следующей неделе привезут новые котлы, мощностью каждый по 1,7 Мвт. Также будет проведена замена теплотрассы и насосной группы.Директор ТОО «MONARCH PRO» Рустем Кожахметов

Отметим, что реализация данного проекта позволит обеспечить центральным теплоснабжением еще два многоквартирных жилых дома. Руководитель области, осмотрев ход работы, поручил завершить ремонт к сентябрю.

Также в ходе рабочей поездки глава региона посетил пекарню «Алина», где производится порядка 10 наименований хлебобулочных изделий. В 2020 году предприятием открыт магазин по реализации мясной продукции. Крупное предприятие района также занимается поставкой социального хлеба.

развитие район Акмолинская область

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Далее глава региона осмотрел, как проходит капитальный ремонт летних наружных водопроводных сетей. Производится замена труб протяженностью 2,9 км, установка контейнерной насосной станции и КТПН-100.

Аким поселка Мамбет Цэрэг доложился о водоснабжении. Ежедневно жители поселка потребляют порядка 2 кубометров воды.

В целом, для полного решения необходимо своевременное окончание других проектов, – подчеркнул Маржикпаев.

Посетил руководитель области и парк, где ведутся ремонтные работы, и центральный стадион населенного пункта, ставший с прошлого года местом проведения досуга детей.

аким поручения развитие

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В завершении поездки аким области ознакомился с ходом проведения работ по покраске фасадов 27 жилых домов. Покрашен 21 дом.

По итогам рабочей поездки Ермек Маржикпаев дал ряд поручений по развитию Шортандинского района.

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