Современный спортивный комплекс появится в поселке Акмолинской области

В пристоличном регионе Акмолинской области в Шортандинском районе динамично развивается пос. Новокубанка.

Рост благосостояния сельчан обеспечивается и местными сельхозтоваропроизводителями. В поселке идеальные дороги, есть около 20-ти магазинов, развивается сельское хозяйство, а самое главное – здесь есть все условия для трудоустройства и досуга жителей поселка.

В центре села построили новый сквер с брусчаткой, рядом расположился фонтан, отремонтированный государством дом культуры и тренажерный зал с бассейном.

Как сообщили в акимате Шортандинского района, ТОО "Новокубанское" планирует произвести капитальный ремонт старого спорткомплекса и открыть несколько дополнительных секций.

"Работы по благоустройству центральной площади села начались еще в прошлом году, силами ТОО возвели бюст в честь Кан Де Хана, это первый директор совхоза, который 33 года работал во благо нашего поселка. Руководством хозяйства была окультурена площадь, положена новая брусчатка, восстановлен бассейн, далее, запланировано отремонтировать спортивный комплекс. На данный момент сделано многое: построены производственные объекты, новый медпункт, ангары, очистительные машины, в целом в прошлом году на эти цели потрачено более 200 млн тенге". Аким Новокубанского сельского округа Рахат Мардан

В селе уже работает современный тренажерный зал и бассейн с сауной, где работают пять человек.

Фото: Алма Байгужина

По словам руководителя предприятия Юрия Шульца, для активного отдыха сельчан будут созданы дополнительные секции.

"В скором времени мы приступим к капитальному ремонту спортивного комплекса, в нашем поселке очень активная молодежь, чтобы они проводили досуг разнообразно и интересно, будут созданы игровые площадки для мини футбола, волейбола и баскетбола. Построим отдельный зал для занятия восточными единоборствами, упор делается на тайский бокс, мы даже пригласили тренера, создали условия для него. Также откроем еще один дополнительный тренажерный зал и тир", – поделился планами Юрий Шульц.

К слову, это единственный поселок в районе, имеющий свой бассейн.

Автор: Алма Байгужина