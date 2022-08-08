Перестановки в системе МВД: в 9 ДП назначены новые заместители начальника

В Департаментах полиции Абайской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областей, а также города Алматы и в Управлении полиции города Уральска назначены новые заместители начальников и начальник подразделения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении пресс-службы МВД, перед назначением министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов провел личное собеседование с каждым кандидатом.

По словам Марата Ахметжанова, для более эффективного использования профессионального потенциала при прохождении службы, профессионального развития им принято решение при назначении на руководящие должности использовать ротацию сотрудников по принципу «центр-регион» и «регион-регион».

Ротация сотрудников положительно повлияет на эффективность работы правоохранительных органов, поспособствует пересмотру решения проблем под другим углом. Этот способ работы с персоналом повышает производительность и помогает наращивать обороты. Новые профессиональные обязанности помогают улучшить опыт и раскрыть скрытый потенциал. Марат Ахметжанов

Кроме того, с целью гендерного равенства, расширения полномочия женщин в служебной деятельности на руководящие должности в органах внутренних дел будут назначаться опытные профессионалы-женщины.

В тот же день он подписал приказ, которым назначены на должности: