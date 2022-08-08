Lada опрокинулась на трассе Актобе – Астрахань — погибла гражданка Узбекистана

Фото: akorda.kz

В дорожно-транспортном происшествии на автодороге Актобе – Астрахань погибла гражданка Узбекистана. Еще одна пассажирка госпитализирована, сообщает Zakon.kz.

6 августа примерно в 06:00 42-летний водитель автомашины Lada Largus на 284-м километре автодороги Актобе – Астрахань выехал на участок автодороги, на котором производятся дорожные работы, и наехал на насыпь, в результате чего допустил опрокидывание. ДП Актюбинской области В результате ДТП два пассажира (гражданки Узбекистана) были госпитализированы в центральную больницу Байганинского района. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась в больнице. ДП Актюбинской области Читайте также В реке Урал утонул мужчина, купавшийся в необорудованном месте Шесть часов полицейские Тараза ликвидировали «наркозакладки» На соревнованиях по метанию молота случайный прохожий был убит снарядом

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