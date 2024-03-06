Появились подробности ДТП на трассе Актобе – Астрахань, в котором погибли дети

В управлениях образования и здравоохранения Актюбинской области раскрыли подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Актобе – Астрахань, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что 6 марта 2024 года трассе Актобе – Астрахань столкнулись два автомобиля. Авария унесла жизни восьми человек. В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области уточнили, что в рамках расследования проводятся мероприятия по выяснению причин ДТП и установлению личности погибших.

ДТП прокомментировала заместитель руководителя Управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова.

"Сегодня случилась трагедия, произошло дорожно-транспортного происшествие на трассе Актобе – Астрахань. В результате данной трагедии погибли восемь человек. Из них четверо – несовершеннолетние дети. В частности, учащиеся 4-го и 6-го классов Шубаршинской средней школы, 6-го класса школы ясли-сада и ученик подготовительной группы Кенкиякской средней школы. Все дети были в сопровождении родителей и родственников". Нургуль Бертлеуова

По ее словам, ученики по заявлению законных представителей отсутствовали на занятиях по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.

Также на смертельно ДТП отреагировали в областном управлении здравоохранения.

"6 марта 2024 года в Актюбинской области на 120 км на трассе Актобе – Астрахань произошло столкновение двух автомашин марки Largus и Hilux. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Largus. Погибли восемь человек". Врио руководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Нурбол Тымпиев

Он уточнил, что троих пострадавших доставили в Мугалжарскую районную больницу, где после осмотра специалистами отказались от госпитализации.