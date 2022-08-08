Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Нур-Султан
9 августа ожидается переменная облачность, дождь, днем – временами сильный, гроза, ночью и утром – туман, днем – град. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +18...+20°C;
10 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +20...+22°C;
11 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +22...+24°C.
Алматы
9 августа – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +28...+30°C;
10 августа – переменная облачность, дождь, днем – временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +25...+27°C;
11 августа – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +23...+25°C.
Шымкент
9 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днем +32...+34°C;
10 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +28...+30°C;
11 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +29...+31°C.
Ранее синоптики предоставили прогноз на 9-11 августа 2022 года – на западе Казахстана ожидается сухая и солнечная погода.