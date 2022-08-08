Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток

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В РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода 9-11 августа в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, передает Zakon.kz.

Нур-Султан 9 августа ожидается переменная облачность, дождь, днем – временами сильный, гроза, ночью и утром – туман, днем – град. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +18...+20°C;

10 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +20...+22°C;

11 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +22...+24°C. Алматы 9 августа – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +28...+30°C;

10 августа – переменная облачность, дождь, днем – временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +25...+27°C;

11 августа – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +23...+25°C. Шымкент 9 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днем +32...+34°C;

10 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +28...+30°C;

11 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +29...+31°C. Новость по теме Сильные дожди, град — прогноз погоды в Казахстане на 9-11 августа Ранее синоптики предоставили прогноз на 9-11 августа 2022 года – на западе Казахстана ожидается сухая и солнечная погода. Читайте также Нур-Султан снова затопило – в акимате ответили, когда заработает ливневая канализация Розыгрыш мешка сахара на свадьбе в Каскелене попал на видео Меняем образ: как подстричься по знаку зодиака в августе

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