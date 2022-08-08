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Легендарного бойца застрелили в Бразилии

боец Фото: Instagram/leandrolojj
Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло застрелен во время вечеринки в одном из клубов Сан-Паулу (Бразилия). Инцидент произошел во время концерта, передает Zakon.kz.

У спортсмена возник конфликт с одним из посетителей клуба, офицером полиции Энрике Отавио Оливейрой Велозо. После словесной перепалки полицейский схватил бутылку со стола Ло, но спортсмен сбил его с ног и обездвижил. Их разняли друзья звезды джиу-джитсу, которые попросили зачинщика драки их «не трогать», сообщает rsport.ria.ru.

После этого Велозо вытащил пистолет и произвел выстрел в направлении лобной области головы бойца. Ло в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позднее скончался в результате полученных травм. Полиция начала расследование и поиски Велозо.

Международная федерация бразильского джиу-джитсу выразила соболезнования в связи со смертью Ло. Его назвали «одним из величайших спортсменов, примером настоящего черного пояса, мастером боевых искусств и чемпионом как в спорте, так и вне его».

Ло было 33 года. Он восемь раз становился чемпионом мира, выиграл пять Кубков мира и был восьмикратным чемпионом Панамериканских игр.

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