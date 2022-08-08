Дрифт и стрельба: участников свадебного кортежа наказали в Жамбылской области

7 августа в Жамбылской области задержаны водители, которые грубо нарушили правила дорожного движения в селе Кордай и произвели выстрелы в воздух, передает Zakon.kz

Как отмечено в сообщении региональной полиции, всем им назначено административное наказание, их автомобили водворены на штрафстоянку.

В частности, водитель автомобиля Lexus 570, 23-летний житель села Кордай, привлечен к административной ответственности по ст. 596, ч. 3 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части дороги», ст. 590, ч. 2 «Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков», ст. 590, ч. 10 КоАП РК «Шторки на передних окнах машины».

За выстрелы в воздух с переднего сиденья данного автомобиля 21-летний житель села Кордай привлечен к ответственности по ст. 436, ч. 1 КоАП РК «Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах» с конфискацией зарегистрированного охотничьего ружья. Пресс-служба полиции Жамбылской области

В отношении водителя автомашины Toyota Land Cruiser, также совершившего выстрелы, были составлены административные протоколы по ст. 436, ч. 1 КоАП РК «Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах» и ст. 484, ч. 1 КоАП РК «Нарушение порядка перевозки гражданского оружия имеющими разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение оружия».

Кроме того, за езду без госномеров составлен административный протокол по ст. 590, ч. 2 КоАП РК, ст. 230, ч. 2 «Нарушение законодательства об обязательном страховании», ст. 590, ч. 9 КоАП РК «Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр».

Охотничье ружье изъято.

Также за выезд на сторону проезжей части в отношении 22-летнего водителя автомобиля Меrcedes-Вenz S55, устроившего дрифт-шоу, заполнены административные протоколы по ст. 596, ч. 3 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части», ст. 230, ч. 2 КоАП РК «Нарушение законодательства РК об обязательном страховании», ст. 630, ч. 1 «Повреждение дорог». Пресс-служба полиции Жамбылской области

Все материалы дела будут направлены в районный суд.