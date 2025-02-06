Свадебный кортеж в Костанайской области обернулся крупным штрафом

Водители свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения в Костанайской области. Полицейские выявили правонарушение во время просмотра соцсетей, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, об инциденте стало известно, благодаря видео, на котором видно, как шесть элитных автомобилей едут на красный свет.

Очевидец, ожидавший разрешающего сигнала, поделился записью с видеорегистратора в социальной сети с вопросом "А так можно было?".

Полицейские оперативно отреагировали, установив всех нарушителей. Все они были участниками свадебного кортежа. Водителей отвлекли от торжества, и прямо из ресторана, где они праздновали, составили протоколы на каждого.

За нарушение ПДД все шестеро получили штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге) каждый. В полиции подчеркнули, что закон одинаков для всех, и никакие торжества не могут быть основанием для нарушений.

Ранее сообщалось, что два года лишения свободы за украденный миллион тенге получил житель Костанайской области.