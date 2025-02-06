#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
515.31
533.96
5.3
Происшествия

Свадебный кортеж в Костанайской области обернулся крупным штрафом

Свадебный кортеж в Костанайской области обернулся крепным штрафом, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 04:59 Фото: pixabay
Водители свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения в Костанайской области. Полицейские выявили правонарушение во время просмотра соцсетей, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, об инциденте стало известно, благодаря видео, на котором видно, как шесть элитных автомобилей едут на красный свет.

Очевидец, ожидавший разрешающего сигнала, поделился записью с видеорегистратора в социальной сети с вопросом "А так можно было?".

Полицейские оперативно отреагировали, установив всех нарушителей. Все они были участниками свадебного кортежа. Водителей отвлекли от торжества, и прямо из ресторана, где они праздновали, составили протоколы на каждого.

За нарушение ПДД все шестеро получили штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге) каждый. В полиции подчеркнули, что закон одинаков для всех, и никакие торжества не могут быть основанием для нарушений.

Ранее сообщалось, что два года лишения свободы за украденный миллион тенге получил житель Костанайской области.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Бездомные мигранты трудились на рынке в Петропавловске
Происшествия
03:40, 07 февраля 2025
Бездомные мигранты трудились на рынке в Петропавловске
Жесткие методы воспитания в детском саду шокировали жителей Шахтинска
Происшествия
22:24, 06 февраля 2025
Жесткие методы воспитания в детском саду шокировали жителей Шахтинска
Девять миллионов тенге присвоила бухгалтер детсада в Актау
Происшествия
20:07, 06 февраля 2025
Девять миллионов тенге присвоила бухгалтер детсада в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: