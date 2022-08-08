Премьер-министр подписал постановление о ликвидации холдинга «Зерде»
5 августа 2022 года правительством РК принято постановление, предусматривающее ликвидацию АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Данный документ будет опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В апреле текущего года Касым-Жомарт Токаев дал поручение по реформированию Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», признав его недостаточно эффективным.
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На следующий день министр цифрового развития Багдат Мусин предложил ликвидировать холдинг. В министерстве тогда отметили убыточность холдинга, зависимость от бюджета и финансового состояния АО «НИТ», непропорциональное распределение средств на содержание управляющего холдинга и дочерних организаций.