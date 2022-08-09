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ФБР провело обыск в имении Трампа

ФБР провело обыск у Трампа Фото: pixabay
Во время обыска Трампа не было во Флориде. Рейд агентов ФБР начался ранним утром. Сотрудники правоохранительных органов были сосредоточены в районе клуба, сообщает Zakon.kz.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты Федерального бюро расследований. Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года, сообщает lenta.ru.

После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным.Дональд Трамп

15 июля Дональд Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года.

Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.

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