ФБР провело обыск в имении Трампа

Во время обыска Трампа не было во Флориде. Рейд агентов ФБР начался ранним утром. Сотрудники правоохранительных органов были сосредоточены в районе клуба, сообщает Zakon.kz.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты Федерального бюро расследований. Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года, сообщает lenta.ru.

После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным. Дональд Трамп

15 июля Дональд Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года.

Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.