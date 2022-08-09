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Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики

Убийство женщины с детьми в Алматы Фото: pixabay
Гибель матери и двух детей потрясла алматинцев. Соседи женщины рассказали подробности происшествия, сообщает Zakon.kz.

По словам Айнур Сарбасовой, муж погибшей вернулся из командировки, но дверь не открывали.

Ему пришлось вызвать службу, кто открывает дверь, чтобы взломали. Все, что мы знаем, двое детей. В чате соседи пишут, что хорошая женщина была. Многие склоняются, что это она сама, пишут в чате, что не знают, – рассказала Первому каналу Евразия соседка Айнур Сарбасова.

Квартира, где все произошло, опечатана полицейскими. На полу видны следы крови, но непонятно, кто их оставил – криминалисты, которые выносили тела, или возможный убийца. Соседи говорят, что в день трагедии были слышны крики.

6 августа, где-то в 7:30, у нас окно было открыто, я кормила ребенка, там крики были. Женщина какая-то орала: «Помогите!». Очень громко. Я подошла к окну, чтобы посмотреть, где орут. Видела соседей, которые тоже были в окнах, и вдруг звук исчез. И все. Потом ребенок начал плакать. Там стук какой-то был непонятный. Крик 10 секунд – и все. Айгерим Мырзабекова

Женщине было всего 34 года. Ее детям – два и семь. В полиции возбудили уголовное дело. В прокуратуре сообщили, что расследование ведется по статье «Убийство».

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Данияр Кунафин
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