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Преподавателям вузов в области культуры и искусства повысили зарплату

зарплаты преподавателей вузов с особым статусом будут считать по-новому Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства Казахстана от 5 августа 2022 года внесены изменения в положение об особом статусе организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и послевузовского образования, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы, определяются с учетом повышающего коэффициента 1,2 к установленным размерам должностных окладов, за исключением Академии государственного управления при президенте РК, Академии правосудия при Верховном суде РК, повышающий коэффициент которых определяется законодательством.

Должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников вузов в области здравоохранения, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы, определяются с учетом повышающего коэффициента 1,75 к установленным размерам должностных окладов.

При этом должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций в области культуры и искусства определяются с учетом повышающего коэффициента 3,5 к установленным размерам должностных окладов.

Постановление вводится в действие с 19 августа 2022 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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