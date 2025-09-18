#АЭС в Казахстане
Право

Положение об особом статусе вузов: внесены изменения

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 10:49 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 15 сентября 2025 года внесены изменения в Положение об особом статусе организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что особый статус – статус организации высшего и послевузовского образования, присваиваемый президентом РК за внесение выдающегося вклада в воспитание, обучение и профессиональное становление личности, обеспечение стабильно высокого уровня высшего и послевузовского образования.

Организации высшего и послевузовского образования, имеющие особый статус, осуществляют виды деятельности и имеют компетенции, определенные статьей 43-1 Закона "Об образовании".

При этом организации высшего и послевузовского образования, имеющие особый статус, могут самостоятельно определять содержание высшего и послевузовского образования, которое должно быть не ниже требований государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования, а также присуждать степень доктора философии (PhD) и доктора по профилю в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Также уточняется, что организация высшего и послевузовского образования, имеющая особый статус:

  • гарантирует стабильно высокий уровень образования, соответствующий мировым стандартам, на основе эффективного использования научно-педагогического потенциала, учебно-материальной базы и инновационных образовательных технологий;
  • систематически проводит мониторинг развития высшего образования, науки, техники и технологий в мировом научно-образовательном пространстве и вносит предложения в уполномоченный орган в области науки и высшего образования для внедрения в систему высшего и послевузовского образования.

При этом указывается, что должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и послевузовского образования, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы определяются с учетом повышающего коэффициента 1,2 к установленным размерам должностных окладов, за исключением Академии государственного управления при президенте РК, Академии правосудия при Высшем судебном совете РК, повышающий коэффициент которых определяется законодательством.

Должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников Национального университета обороны Республики Казахстан определяются с применением повышающего коэффициента 1,5 к установленным размерам должностных окладов.

Постановление вводится в действие с 28 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
