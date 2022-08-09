Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы гастролеры-международники обворовывали частные дома

В Алматы задержали гастролеров-домушники Фото: ДП Алматы
В Алматы задержали гастролеров-международников, обворовывавших частные дома. В составе этой группы уроженцы Таджикистана, Кыргызстана и местный житель, сообщает Zakon.kz.
Всего задержаны три человека. Основные роли между собой поделили иностранцы, 1980 и 1983 годов рождения. Они – исполнители. Транспортировку осуществлял наш соотечественник, житель Алматинской области. Ему – 35 лет. Накануне своего разоблачения злоумышленники обворовали один из частных домов, расположенных по ул. Шокая. Установлено, что внутрь чужого жилища фигуранты проникли через окно. Их преступной добычей тогда стали цифровая бытовая техника, а также личные вещи хозяина дома. Материальный ущерб, нанесенный визитерами, мужчина оценил в 45 тыс. тенге.Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

По его словам, гастролеров-домушников задержали по результатам оперативных и специальных мероприятий при содействии полицейского спецназа и сотрудников полиции Медеуского района.

Не исключаем и другие эпизоды в исполнении этого трио, работу в этом направлении продолжаем. Кроме того, установим канал сбыта краденого имущества, – заверил полковник Науатов.

Задержанные взяты под стражу.

Читайте также

В Нур-Султане 5-летняя девочка упала с 10-го этажа и выжила

Убийство бизнесмена в Уральске: проведен следственный эксперимент

Пропавшей девочке в Костанайской области оставляют продукты с воздушными шарами

Лариса Черненко
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
смерть ребенок детсад Нур-Султан
Девочка скончалась в детсаду Нур-Султана: она утонула
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
США
Цена на золото снижается из-за новостей об инфляции в США
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления