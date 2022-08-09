В Алматы гастролеры-международники обворовывали частные дома

Фото: ДП Алматы

В Алматы задержали гастролеров-международников, обворовывавших частные дома. В составе этой группы уроженцы Таджикистана, Кыргызстана и местный житель, сообщает Zakon.kz.

Всего задержаны три человека. Основные роли между собой поделили иностранцы, 1980 и 1983 годов рождения. Они – исполнители. Транспортировку осуществлял наш соотечественник, житель Алматинской области. Ему – 35 лет. Накануне своего разоблачения злоумышленники обворовали один из частных домов, расположенных по ул. Шокая. Установлено, что внутрь чужого жилища фигуранты проникли через окно. Их преступной добычей тогда стали цифровая бытовая техника, а также личные вещи хозяина дома. Материальный ущерб, нанесенный визитерами, мужчина оценил в 45 тыс. тенге. Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов По его словам, гастролеров-домушников задержали по результатам оперативных и специальных мероприятий при содействии полицейского спецназа и сотрудников полиции Медеуского района. Не исключаем и другие эпизоды в исполнении этого трио, работу в этом направлении продолжаем. Кроме того, установим канал сбыта краденого имущества, – заверил полковник Науатов. Задержанные взяты под стражу. Читайте также В Нур-Султане 5-летняя девочка упала с 10-го этажа и выжила Убийство бизнесмена в Уральске: проведен следственный эксперимент Пропавшей девочке в Костанайской области оставляют продукты с воздушными шарами

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