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Законодательство РК

Воры-гастролеры активизировались в Казахстане

Воры-гастролеры активизировались в Казахстане Фото: pixabay
С начала года полицией задержано свыше 100 квартирных воров, в том числе десять преступных групп и семь воров-гастролеров, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, так, 18 января в Астане задержана преступная группа квартирных воров-гастролеров, которые, подобрав ключи от квартиры, совершили кражу золотых изделий и денежных средств на общую сумму 101 млн тенге.

"В ходе обыска у подозреваемых изъяты отмычки для вскрытия замков дверей и похищенные золотые изделия. Они взяты под стражу", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 25 января в Алматы задержали четырех квартирных воров-гастролеров, которые совершили пять квартирных краж путем отжима пластиковых окон. Общий ущерб составил свыше 17 млн тенге. Трое подозреваемых арестованы.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 22 января 2023 года на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РК, высказался о киберпреступности и интернет-мошенничестве. Он заявил, что воры и бандиты должны сидеть в тюрьме. 

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