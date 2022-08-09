Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанское мясо начнут экспортировать в Саудовскую Аравию

Казахстанское мясо начнут экспортировать в Саудовскую Аравию Фото: Zakon.kz
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Минсельхозе, пять казахстанских мясоперерабатывающих компаний включены в реестр предприятий, имеющих право экспортировать баранину и говядину в Саудовскую Аравию: ТОО «Алтын Казык» (Акмолинская область), ТОО «Актюбинский Мясной Кластер» (Актюбинская область), ТОО «Empire Food» (Алматинская область), ТОО «Meat Processing and Service LLP» (Алматинская область), ТОО «Кублей» (Западно-Казахстанская область).

В период с 6 по 14 сентября 2021 года была проведена инспекция указанных пяти казахстанских мясоперерабатывающих предприятий специалистами ветеринарной службы Саудовской Аравии.Пресс-служба МСХ РК

Читайте также

Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане

На что жалуются казахстанцы министрам во время встреч

Смаилов поручил до 1 ноября решить вопрос лицензирования детсадов

Динара Халдарова
МСХ РК Казахстан Саудовская Аравия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
смерть ребенок детсад Нур-Султан
Девочка скончалась в детсаду Нур-Султана: она утонула
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
США
Цена на золото снижается из-за новостей об инфляции в США
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления