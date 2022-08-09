Казахстанское мясо начнут экспортировать в Саудовскую Аравию
Фото: Zakon.kz
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает Zakon.kz.
Как уточнили в Минсельхозе, пять казахстанских мясоперерабатывающих компаний включены в реестр предприятий, имеющих право экспортировать баранину и говядину в Саудовскую Аравию: ТОО «Алтын Казык» (Акмолинская область), ТОО «Актюбинский Мясной Кластер» (Актюбинская область), ТОО «Empire Food» (Алматинская область), ТОО «Meat Processing and Service LLP» (Алматинская область), ТОО «Кублей» (Западно-Казахстанская область).
В период с 6 по 14 сентября 2021 года была проведена инспекция указанных пяти казахстанских мясоперерабатывающих предприятий специалистами ветеринарной службы Саудовской Аравии.Пресс-служба МСХ РК
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