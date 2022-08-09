Казахстанское мясо начнут экспортировать в Саудовскую Аравию

Фото: Zakon.kz

Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает Zakon.kz.

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