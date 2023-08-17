Министр из Саудовской Аравии поблагодарил Токаева за гостеприимство

17 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахмана аль-Фадли, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя министра сельского хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Абдулрахмана аль-Фадли, президент подчеркнул, что его визит придаст практический импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между двумя странами.

Фото: akorda.kz

Глава государства отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе его переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии.

"Во время моего последнего визита в Джидду состоялась встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманомом Абдельазизом Аль Саудом. Мы договорились о тесном сотрудничестве и дальнейшем укреплении отношений между нашими странами. Наши взаимные договоренности уже получили практическое воплощение и последовательно исполняются". Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Абдулрахман аль-Фадли поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и гостеприимство, а также подтвердил приверженность наследного принца расширению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

Фото: akorda.kz

В своем выступлении министр уделил особое внимание вопросам продовольственной безопасности.

"Продовольственная безопасность на сегодняшний день является большой проблемой для всего мира. Мы искренне верим, что Казахстан имеет все возможности стать ключевым игроком в данной области". Абдулрахман аль-Фадли

В ходе беседы также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в сельскохозяйственной и туристической сферах.

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18-19 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Саудовскую Аравию, где провел встречу с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Также глава государства выступил на Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива.