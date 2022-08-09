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Законодательство РК

Прижигали утюгом: полицейские применяли пытки к 23 подозреваемым

полицейские применяли пытки к 23 подозреваемым Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовных дел в отношении сотрудников полиции, применивших в период январских событий пытки к задержанным, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РК, в настоящее время специальные прокуроры завершили следственные действия по делу о применении пыток с прижиганием утюгом в Департаменте полиции Алматинской области.

В результате доказано применение сотрудниками полиции с 7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в Талдыкоргане.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что подозреваемыми по ст. 146 Уголовного кодекса признаны пять сотрудников полиции, в числе которых три сотрудника Управления криминальной полиции, один инспектор Управления административной полиции и один сотрудник СОБР.

4 августа 2022 года, как сказано в сообщении, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование других фактов применения пыток близится к завершению.

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Анастасия Московчук
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
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