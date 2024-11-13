В Алматы полицейского осудили за пытки во время январских беспорядков
Фото: Zakon.kz
В Алматы сотрудника полиции осудили за пытки доставленного в период "январских" событий, сообщает Zakon.kz.
Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы на основании процессуального соглашения о признании вины.
"Уголовное дело расследовано спецпрокурорами города Алматы. Прокурорами доказано, что 8 января 2022 года в Управлении полиции Алмалинского района виновным сотрудником полиции в отношении доставленного гражданина применены пытки. В результате противоправных действий сотрудника полиции потерпевшему причинены физические страдания", – говорится в информации надзорного органа.
Приговором суда с учетом процессуального соглашения о признании вины подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением специального звания и права работать на госслужбе.
Приговор вступил в законную силу.
Отметим, что весной 2024 года в Алматы вынесли приговор полицейским за пытки во время январских беспорядков: их приговорили к трем годам лишения свободы.
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