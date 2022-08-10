Скандал вокруг ЖК «Жайсан» в Алматы: как людей столкнули лбами

Ранее появилась информация о сносе недостроенного жилого комплекса в Наурызбайском районе города. Такое решение чиновники объяснили отсутствием у застройщика разрешительных документов. Претензии нашлись и у обычных горожан. Однако строительство продолжается, передает Zakon.kz.

О продолжении строительных работ на спорном объекте мы узнали от жителей микрорайона Акжар. Возмущенные люди пожаловались, что на территории жилого комплекса нет собственной канализации и воды.

Они перекрывают нам поток. Проблемы бывали и раньше, но сейчас воды нет совсем. Спасают только водовозки. Вы поймите, что в будущем это спровоцирует взрыв: нас будто стравливают с их клиентами, – рассказали акжарцы.

Однако присутствовавший на собрании жильцов руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима Наурызбайского района Оркен Кодаров озвученную местными версию оспорил:

По жилому комплексу «Жайсан» неоднократно выезжали. Факт незаконной или законной врезки не подтвердился. У них имеются технические условия на новые сети, но на сегодняшний день они еще не достроены. Совместно с «Алматы Су» объезжали, смотрели – факты не подтвердились.

Здесь стоит добавить, что битва за воду в Акжаре разгорается не впервые. Так, недавно к нам обратились жители домов, подключенных к частной нерабочей скважине. Ситуация, когда люди не могли ни помыться, ни постирать, тоже приводила к неоднократным скандалам – в данном случае с водителями водовозок. Почему элементарные удобства в Наурызбайском районе южной столицы до сих пор недоступны множеству семей и раз за разом провоцируют вспышки общественного недовольства, остается только догадываться.

Вместе с тем рассказы акжарцев о продолжающемся строительстве злополучного комплекса «Жайсан» нашли подтверждение. Прогулявшись вокруг огороженной частной территории, мы убедились, что там кипит работа. К слову, вышедший на шум прораб отнекиваться не стал.

С закономерным вопросом мы обратились непосредственно к представителям жилого комплекса. По словам гендиректора «Маяк ЛТД» Серика Капетова, в постановлении о приостановлении строительства указан неверный кадастровый номер и адрес участка. Поэтому процесс идет своим ходом.

Мы в недоумении. Все документы у нас были в порядке. Компания «Маяк» подписала соглашение с «Юрайком». На «Юрайком были получены все разрешительные документы. В 2021 году мы начали строительство, но по истечении нескольких месяцев узнали, что у нас отозван талон. Причину мы так и не поняли. Пошли в ГАСК – началось передавание нас от системы к системе, от службы к службе. Потом заявили, что у нас якобы подделан эскизный проект, который был выдан самим же Управлением урбанистики. Мы потребовали доказать, что документ подделан, но внятных разъяснений так и не получили. Суд вынес определение о сносе, основываясь на голословных утверждениях. В суде также говорили, что у нас нет технадзора, хотя он есть. Мы сейчас сами не можем понять, почему у нас отозвали документ. Обратились в прокуратуру, Департамент экономических расследований. Наши клиенты собираются к акиму. Серик Капетов

Комментируя громкий «водораздел», Капетов заявил, что поначалу питьевую воду для рабочих банально закупали бутылями. В дальнейшем пробурили собственную скважину. Представители ЖК даже вызвались доказать свою непричастность к проблемам соседей делом: впустив корреспондентов вместе с активистами на стройку и продемонстрировав, откуда берется вода. К нашему удивлению, в последний момент недовольные жильцы от визита на вражескую территорию отказались.

Честно говоря, конфликт изначально возник с одним жильцом. Он утверждал, что из-за нашего строительства у него потрескались стены дома. Если бы наша вина подтвердилась, мы были готовы возместить ущерб. Мы готовы были оплатить ему экспертизу. Серик Капетов

Сейчас застройщик задается вопросом: почему, если имели место нарушения, комплекс не привлек внимание городских властей раньше? Сейчас руководство стройплощадки готовит документы на апелляцию.