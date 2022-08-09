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Цена на золото снижается из-за новостей об инфляции в США

США Фото: pixabay
Стоимость золота во вторник постепенно снижается — 1800 долларов за тройскую унцию. Инвесторы ожидают подтверждения прогнозов снижения уровня инфляции в США, передает Zakon.kz.
По состоянию на 11:07 по времени Нур-Султана цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,55 доллара, или на 0,2%, до 1801,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,28% – до 20,672 доллара за унцию, – сообщает 1prime.ru.

Трейдеры пребывают в ожидании данных о росте потребительских цен в США, которые будут опубликованы в среду вечером. Эксперты считают, что инфляция в стране замедлилась — до 8,7% после 9,1% месяцем ранее, когда показатель стал максимальным с 1981 года.

Золото используется как актив, спасающий от инфляции.

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