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Финансы

Цена на золото побила новый рекорд на фоне пошлин Трампа

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 02:10 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Цена на золото обновила исторический рекорд. Его стоимость превысила 3400 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

По данным бирж Comex, курс продолжает расти на фоне торговой политики Вашингтона. Экономисты считают, что золото по-прежнему воспринимается среди инвесторов как безопасный актив.

С начала 2025 года цена выросла на 26% – это рекордный квартальный прирост с 1986 года. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, к середине 2026-го его стоимость может составить 4 тысячи долларов за унцию.

Ранее мы писали о том, как геополитика делает "желтый металл" прибыльным активом.

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Аксинья Титова
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