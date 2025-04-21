Цена на золото побила новый рекорд на фоне пошлин Трампа

Цена на золото обновила исторический рекорд. Его стоимость превысила 3400 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

По данным бирж Comex, курс продолжает расти на фоне торговой политики Вашингтона. Экономисты считают, что золото по-прежнему воспринимается среди инвесторов как безопасный актив.

С начала 2025 года цена выросла на 26% – это рекордный квартальный прирост с 1986 года. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, к середине 2026-го его стоимость может составить 4 тысячи долларов за унцию.

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