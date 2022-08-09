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Самый быстрый способ пройти обследование на ВИЧ в Казахстане

ВИЧ инфекция, Алматы, СПИД, здоровье Фото: pexels
Человек, живущий с ВИЧ, не является угрозой для общества при условии соблюдения правил безопасности, особенно при половом акте. Заместитель главного врача Центра СПИД города Алматы Альфия Денебаева рассказала Zakon.kz, где можно провериться на ВИЧ бесплатно.

— Пройти бесплатное тестирование на ВИЧ может любой желающий казахстанец, — поясняет специалист.

Казахстанцы могут обратиться в организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) для планирования семьи.

Сдать анализы можно в любой городской поликлинике и в центре СПИД. Частные медицинские центры также оказывают эту услугу на платной основе.

Кроме того, совместно с проектом Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИД «Алматинская модель контроля над эпидемией» Центром СПИД города Алматы внедрено самотестирование на ВИЧ.

Для этого можно получить бесплатно экспресс-тест на ВИЧ, заказав его на сайте центра СПИД, доставка осуществляется курьером в места Алматы либо в партнерские аптеки.

В случае выявления ВИЧ граждане нашей страны могут получить бесплатное лечение – антиретровирусные препараты, которые не дают возможность вирусу размножаться и снижают его негативное действие на организм. Диспансерное наблюдение и лабораторный мониторинг лечения также обеспечивается государством на бесплатной основе.Заместитель главного врача Центра СПИД города Алматы Альфия Денебаева

В Казахстане передача ВИЧ-инфекции регистрируется в основном половым путем. Также среди алматинцев 17,9% всех новых случаев ВИЧ-инфекции получены гомосексуальным половым путем.

По Алматы работают профилактические программы среди ключевых групп населения, имеющих повышенный риск инфицирования и передачи ВИЧ (работники индустрии секса; люди, употребляющие инъекционные наркотики; мужчины, имеющие гомосексуальные связи, трансгендерная группа), которые включают бесплатное тестирование на ВИЧ, консультирование, обучение, раздачу средств защиты, а также возможность получить до- и постконтактную профилактику.

До- и постконтактная профилактика – это короткий курс приема спецпрепаратов, снижающих риск передачи ВИЧ, которые необходимо начать принимать в течение 72 часов после контакта с возможным источником ВИЧ, либо до контактов на постоянной основе в случае частой смены партнеров. Аутрич-работники (социальные работники) бесплатно раздают средства защиты только ключевым группам населения, а также людям, живущим с ВИЧ. Альфия Денебаева

Важно своевременно выявить вирус в своем организме и начать принимать терапию.

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