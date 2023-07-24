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Двое подростков заразились ВИЧ в Астане

Два подростка заразились ВИЧ в Астане Фото: pixabay
Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в РСК рассказала о ситуации с ВИЧ в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, сколько случаев заражения ВИЧ выявили в Астане с начала года. 

"В Астане по статистике за шесть месяцев зарегистрировали 206 случаев ВИЧ-инфекции. Если не ошибаюсь, два случая – среди подростков", – ответила Сархат Бейсенова. 

Ранее главный санврач столицы сообщила, что в Астане также наблюдается рост заболеваемости корью, гепатитом А и Б. Она также рекомендовала не купаться в неустановленных местах и фонтанах, так как в этом случае есть риск заразиться энтеровирусной инфекцией. 

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