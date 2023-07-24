Двое подростков заразились ВИЧ в Астане

Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в РСК рассказала о ситуации с ВИЧ в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, сколько случаев заражения ВИЧ выявили в Астане с начала года.



"В Астане по статистике за шесть месяцев зарегистрировали 206 случаев ВИЧ-инфекции. Если не ошибаюсь, два случая – среди подростков", – ответила Сархат Бейсенова.

Ранее главный санврач столицы сообщила, что в Астане также наблюдается рост заболеваемости корью, гепатитом А и Б. Она также рекомендовала не купаться в неустановленных местах и фонтанах, так как в этом случае есть риск заразиться энтеровирусной инфекцией.