Экстремальная жара в Европе: туристы остались без душевых на пляжах

В Европу возвращается аномальная жара. Кроме высоких рисков лесных пожаров и техногенных ЧП, экстремальные температуры стали причиной засухи и дефицита воды в странах ЕС, передает Zakon.kz.

Ситуация коснулась и туристического сектора: подачу воды в ряде регионов ограничивают, бассейны не наполняют, поля для гольфа не поливают, а душевые на пляжах – закрывают, пишет atorus.ru.

Четвертая волна жары

Европа готовится к новой волне тепла и экстремальным температурам. В Испании, Франции, Италии, Греции и других странах ЕС жителей и туристов предупреждают о необычайно высоких для этого времени года температурах, в том числе в ночные часы.

В Испании до середины августа установится температура на 10°C выше сезонной нормы: днем воздух будет прогреваться до +40°C. По прогнозам испанских метеорологов, жаркая погода ожидается на большей части северных и центральных территорий страны, на Средиземноморском побережье и на Балеарских островах.

Очень жарко будет и во Франции. С середины текущей недели на половине территории юга температура приблизится к +38...+40°C. На западе прогнозируют местами до +39°C, на значительной части остальной территории страны — до +34...+35°C.

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Прогнозируется, что продолжительный жаркий период также поразит Великобританию с температурами, превышающими 30°C.

Экономия воды на туристах

В Испании в регионе Галисия, наиболее пострадавшем от засухи, мэры шести курортных городов договорились закрыть краны и душевые кабины на пляжах, запретить наполнение бассейнов, мытье улиц и автомойки.

Правительство Каталонии также ограничило потребление воды в 150 муниципалитетах до 200 литров на человека в день. В Малаге отключили воду в душевых на популярных пляжах Ринкон-де-ла-Виктория и Велес-Малага.

Во Франции рекордная за последние 60 лет засуха. Французское правительство создало кризисную группу для борьбы с этим ЧП, в результате которого более 100 муниципалитетов остались без питьевой воды. Грузовики доставляют воду в эти районы, поскольку «в трубах ничего не осталось».

Популярные туристические направления в Италии, такие как Флоренция и Палермо, входят в число 16 итальянских городов в списке «красной опасности», где температура превышает 40°C.

Несколько муниципалитетов уже объявили о нормировании подачи воды, в том числе Верона и Пиза. Страдают и гурманы: из-за засухи погибло 60% посевов риса, который используется для приготовления ризотто.

В Нидерландах власти призвали людей быстрее принимать душ, а также не мыть машины и не поливать сад. Некоторые плавучие дома сели на мель.

В Германии уровень воды в реке Рейн, одном из ключевых водных путей Европы, также резко упал из-за жары. Власти предупредили, что всего через несколько дней река будет закрыта для коммерческого движения, включая речные круизы, из-за аномально низкого уровня воды.

Португалия в прошлом месяце зафиксировала самый жаркий июль с 1931 года. По информации метеорологической службы страны, 99% территории Португалии страдают от сильной или очень сильной засухи. Из-за дефицита воды правительство прекратит орошение полей для гольфа и зеленых насаждений в самом популярном регионе Алгарве.