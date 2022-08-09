Какие денежные выплаты будут получать родственники погибшего сотрудника правоохранительных органов

Генпрокуратура РК разработала правила возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу сотрудника правоохранительных органов, а также членам семьи и близких родственников сотрудника в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Так, денежные выплаты производятся членам семьи сотрудника, погибшего (умершего) в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей.

Назначение денежных выплат производится при наличии прямой причинно-следственной связи между причиной гибели сотрудника и увечьем, полученным им при исполнении служебных обязанностей.

При этом соответствующие документы не оформляются и денежные выплаты не производятся, если доказано, что гибель сотрудника в результате увечья наступила в связи с обстоятельствами, не связанными с исполнением служебных обязанностей.

К членам семьи сотрудника относятся супруг (супруга), а также дети, в том числе усыновленные, удочеренные, совместно проживающие пасынки и падчерицы до достижения ими совершеннолетнего возраста или до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и послесреднего образования, в системе высшего или послевузовского образования, не превышающие 23-летнего возраста.

Для получения денежных выплат необходимо представить в уполномоченный орган следующие документы:

заявление установленного образца;

копию свидетельства о смерти;

документ, подтверждающий родственные отношения члена семьи с погибшим (умершим) сотрудником (свидетельство о рождении, о браке, о расторжении брака, об установлении отцовства (материнства) и другие);

справка из учебного заведения, если члены семьи в возрасте от 18 до 23 трех лет являются обучающимися очной формы обучения (предоставляется ежегодно при необходимости);

сведения о номере банковского счета в тенге.

Назначение денежной выплаты производится со дня гибели сотрудника на основании заявления лица, имеющего право на ее получение, и заключения военно-врачебной комиссии.

Денежная выплата прекращается в случаях:

прекращения гражданства РК получателя денежной выплаты;

выезда получателя денежной выплаты на постоянное место жительства за пределы республики;

достижения получателя денежных выплат совершеннолетнего возраста или 23-летнего возраста в случае обучения в учебных заведениях очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего или послевузовского образования;

смерти получателя денежных выплат.

Правила также предусматривают размеры денежной выплаты.

Денежная выплата осуществляется на каждого члена семьи в размере 40% от денежного содержания (должностного оклада (стипендии) и оклада за воинское звание, специальное звание сотрудников специальных государственных органов, доплат за специальные звания, классные чины) по последней занимаемой должности погибшего сотрудника, говорится в документе.

Указывается, что максимальный размер денежных выплат на всех членов семьи не должен превышать 100% денежного содержания.

При наличии трех и более членов семьи размер денежных выплат на каждого рассчитывается как равная доля от 100% денежного содержания.

При изменении числа членов семьи, обеспечиваемых денежными выплатами, размер денежных выплат соответственно увеличивается или уменьшается по числу членов семьи, имеющих право на их получение.

Как отмечается, на всех членов семьи, имеющих право на получение денежных выплат, назначается одна общая денежная выплата. Однако по требованию члена семьи его доля денежных выплат может быть выделена и выплачена отдельно.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 23 августа.