Правила возмещения ущерба здоровью и имуществу сотрудников КНБ утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 10 августа 2023 года внесло изменения в Правила возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу сотрудника или военнослужащего специальных государственных органов, а также членов его семьи и близких родственников, сообщает Zakon.kz.

Теперь правила регламентируют порядок возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу сотрудника или военнослужащего органов национальной безопасности (сотрудник), а также ущерба, причиненного здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника или военнослужащего органов национальной безопасности в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Ранее в документе речь шла о сотрудниках и военнослужащих специальных государственных органов.

Возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу сотрудника, а также ущерба, причиненного здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника в связи с выполнением им служебных обязанностей, производится за счет средств, предусмотренных на содержание органа национальной безопасности, в котором сотрудник проходит службу.

Суммы, выплаченные в виде возмещения ущерба, подлежат возмещению в полном объеме из бюджетных средств с последующим взысканием этой суммы с лица, причинившего ущерб, в соответствии с законодательством РК.

Основаниями для возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу сотрудника, а также ущерба, причиненного здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника в связи с выполнением им служебных обязанностей, являются решение суда о признании сотрудника и (или) члена его семьи пострадавшими вследствие противоправных действий иных лиц и рапорт сотрудника о возмещении ущерба.

Для возмещения ущерба сотрудник представляет непосредственному начальнику рапорт о возмещении ущерба, адресованный на имя заместителя первого руководителя органа национальной безопасности, курирующего финансовую и (или) экономическую деятельность. К рапорту прилагается копия решения суда, засвидетельствованная в порядке, установленном законом "О нотариате".

Размер ущерба, подлежащего возмещению, определяется в судебном порядке.

После представления сотрудником вышеуказанных документов, руководитель органа национальной безопасности в течение 10 рабочих дней издает приказ о возмещении ущерба с указанием суммы ущерба, подлежащего возмещению.

Кадровым подразделением выписка из приказа о возмещении ущерба в течение 5 (пять) рабочих дней со дня его издания направляется в финансовое подразделение органа национальной безопасности для обеспечения выплат.

Ущерб возмещают путем перечисления в течение 10 банковских дней со дня поступления в финансовое подразделение органа национальной безопасности выписки из приказа денежных средств на текущий счет сотрудника, по которому ему производится выплата денежного довольствия.

Если ущерб возмещен за счет причинившего его виновного лица, орган национальной безопасности, в котором сотрудник проходит службу, указанную выплату не осуществляет.

Действия, направленные на незаконное получение выплат, влекут ответственность в соответствии с законодательством РК.

Постановление вводится в действие 25 августа 2023 года.