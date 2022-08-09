Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане

В Казахстане требования к школьной форме в новом учебном году остаются прежними. Об этом заявили в Министерстве просвещения РК, передает Zakon.kz.

Требования к школьной форме в предстоящем учебном году остаются прежними. Действуют те же законодательные нормы, что и в прошлом году. То есть школьники могут беспрепятственно приходить в школу в той форме, которую приобрели или подготовили ранее. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Вместе с тем, как отметили в Минпросвещения, со стороны родителей поступают жалобы на то, что в некоторых школах требования к школьной форме по цвету, дизайну одежды подгоняют под конкретных поставщиков или производителей.

В связи с этим в некоторых регионах управлениями образования по согласованию с родительской общественностью и попечительскими советами были приняты решения о вводе единого цвета на территории области для того, чтобы каждая школа не устанавливала собственные требования, ограничивая тем самым выбор родителей. Пресс-служба Министерства просвещения РК

При этом председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова обратила внимание родителей на то, что «сами требования не изменились».

Например, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестер, которые ранее были утверждены попечительским советом этой школы, они смогут приходить в имеющейся школьной форме. После обращений родителей несколько управлений образования вместе с попечительскими советами приняли решение об определении единого цвета школьной формы по региону. Кстати, практически все выбрали темно-синий цвет. Но еще раз отмечаем: это не ограничивает детей, и они могут приходить в той школьной форме, которая у них уже имеется. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова

Также она прокомментировала определение единого цвета школьной формы по региону.

Это позволит минимизировать риски подведения требований под конкретных поставщиков и даст возможность приобретать форму, имеющуюся в свободном доступе (на рынке или в магазине). Также отмечу, что перед учебным годом 418 тыс. детей из семей, которые получают адресную социальную помощь, или у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, будет оказана помощь из фонда «Всеобуч» для приобретения школьной формы и канцелярских товаров. Гульмира Каримова

22 июля министр просвещения Асхат Аймагамбетов в интервью Zakon.kz рассказал, какой будет школьная форма в новом учебном году.