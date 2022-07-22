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Какую форму будут носить казахстанские школьники в новом учебном году

Какую школьную форму будут носить казахстанские школьники Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов в интервью Zakon.kz рассказал, какой будет школьная форма в новом учебном году.
По действующему приказу школа совместно с попечительским советом определяет цвет и фасон формы. У нас 7,5 тыс. школ и теоретически могло быть 7,5 тыс. видов форм, но это не для всех удобно. Возьмем Павлодар. Ребенок переходит из одной школы в другую, значит, ему нужно менять школьную форму. Разве это удобно?Асхат Аймагамбетов 

По словам министра, часто родители жалуются на то, что некоторые руководители школ слишком детализируют требования к школьной форме. И обычно ее просто не найти на рынке или в торговых центрах. А потом совершенно ненавязчиво подсказывают, что купить ее можно у конкретного поставщика. 

Теперь же одна административная единица, к примеру, Нур-Султан, объявляет, какой будет форма во всех школах. Купить ее вы можете и на рынке, и в торговом доме. Если ребенок будет переходить из одной школы в другую, то тут тоже никаких проблем не будет. Это удобнее и выгоднее для родителей. При этом замечу, что эти нормы вступают в силу со следующего года. Министр просвещения Казахстана

Ранее стало известно, что школьники Нур-Султана будут носить форму темно-синего цвета.

Полное интервью с министром можно прочитать по ссылке.

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