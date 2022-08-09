Чем закончилась столичная погоня в стиле GTA

Фото: Zakon.kz

На днях в Казнете распространилось видео погони стражей порядка за нарушителями в Нур-Султане. Как оказалось, нетрезвый водитель с пассажиром отказались платить за товар в магазине и попытались скрыться, нарушив ПДД, сообщает Zakon.kz.

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