Чем закончилась столичная погоня в стиле GTA
Фото: Zakon.kz
На днях в Казнете распространилось видео погони стражей порядка за нарушителями в Нур-Султане. Как оказалось, нетрезвый водитель с пассажиром отказались платить за товар в магазине и попытались скрыться, нарушив ПДД, сообщает Zakon.kz.
По решению Специализированного межрайонного административного суда правонарушитель за вождение в пьяном виде подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Кроме того, по факту неповиновения законному требованию сотрудника правоохранительного органа суд принял решение арестовать еще на трое суток водителя и его пассажира.
Они помещены в специальный приемник-распределитель для административно-арестованных лиц.
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